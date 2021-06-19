Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах

Президент России Владимир Путин, выступая на предвыборном съезде "Единой России", выразил уверенность в том, что партия сможет подтвердить свой лидирующий статус на предстоящих выборах и напомнил об ответственности перед избирателями.

"Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, - отметил глава государства. - Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить лидерство, добиться победы на выборах".

"Я также не сомневаюсь, что для вас это возможно", - заявил Владимир Путин и добавил, что "это не самоцель, это - доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность".