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19.06.2021 15:37
Рубрика: Власть

Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин, выступая на предвыборном съезде "Единой России", выразил уверенность в том, что партия сможет подтвердить свой лидирующий статус на предстоящих выборах и напомнил об ответственности перед избирателями.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Все партии, готовясь к выборам, сейчас определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат, - отметил глава государства. - Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку - подтвердить лидерство, добиться победы на выборах".

"Я также не сомневаюсь, что для вас это возможно", - заявил Владимир Путин и добавил, что "это не самоцель, это - доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность".

Власть Работа власти Внутренняя политика

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