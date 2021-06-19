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19.06.2021 15:41
Рубрика: Власть

Путин: Выборы должны пройти честно, открыто и отражать волю граждан

Текст: Екатерина Котова

Чтобы выборы в Госдуму пользовались доверием граждан, они должны пройти честно и по закону, заявил Владимир Путин. Самих россиян он призвал ответственно подходить к своему выбору.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Наша общая задача - сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствие с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны, - заявил Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России" в субботу.

Обращаясь к единороссам, он заметил, что с них "будет особый спрос".

"И это справедливо. Вы влиятельная политическая сила, партия большинства. А значит, отвечаете за все", - добавил президент.

Он подчеркнул, что формирование федерального парламента - важный этап в жизни страны.

- Да, депутаты Госдумы не занимаются совсем уж яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют правовой базис, основу, на которой формируется вся государственная политика, - сказал Путин. - И конечно, подходить к выборам своих кандидатов любой гражданин страны должен в высшей степени ответственно. На это очень и рассчитываю.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Законодательная власть Госдума

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