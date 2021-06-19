Путин: "Единая Россия" показала способность к обновлению

Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде "Единой России", который проходит в эту субботу в Москве. В начале своего выступления он подчеркнул, что работа партии "не состоит из праздников", и члены ЕР взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач.

"Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию", - сказал президент, выступая на съезде.

Отдельно президент отметил, что "Единой России" принадлежит важная роль в консолидации общества вокруг общенациональной повестки.

Путин призвал членов партии "Единая Россия" в каждом регионе и городе опираться на единомышленников.

"Это, безусловно, мощный, очень мощный ресурс. И важно, что он служит реальным делам, интересам граждан нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне важно для современного общества", - сказал он.