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19.06.2021 14:39
Рубрика: Власть

Путин: "Единая Россия" показала способность к обновлению

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде "Единой России", который проходит в эту субботу в Москве. В начале своего выступления он подчеркнул, что работа партии "не состоит из праздников", и члены ЕР взяли на себя ответственность за решение стоящих перед страной задач.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию", - сказал президент, выступая на съезде.

Фото: РИА Новости
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Отдельно президент отметил, что "Единой России" принадлежит важная роль в консолидации общества вокруг общенациональной повестки.

Путин призвал членов партии "Единая Россия" в каждом регионе и городе опираться на единомышленников.

"Это, безусловно, мощный, очень мощный ресурс. И важно, что он служит реальным делам, интересам граждан нашего государства, обеспечивает стабильность, устойчивость нашей политической системы, что крайне важно для современного общества", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Единая Россия"

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