Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости

Президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", призвал ее обратить особое внимание молодежи.

"Условиям для реализации их способностей, замыслов молодых людей, и здесь партии нужно наладить более активное сотрудничество с региональными командами, с коллегами на местах", - указал он.

В ближайшее время, напомнил он, будет запущена постоянно действующая программа поддержки молодежной занятости. "Нужно помочь молодому человеку найти работу, найти свое место в жизни", - отметил он.

Глава государства попросил партию сразу же включиться в ее реализацию, учитывать специфику регионов, иметь в виду, что запросы молодых людей могут быть разные. "Главное - понимать их, слушать, слышать, подхватывать инициативу и подставлять надежное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной", - сказал он.

"В современном мире с его стремительными общественными, социальными, технологическими изменениями лидерство политической силы в огромной степени зависит от того, насколько ее программа, насколько ее дела привлекательны, интересны, полезны для молодежи, созвучны ее устремлениям", - подчеркнул Путин. Также надо формировать интересы и мысли молодых людей. "От этого тоже зависит, как будет выстраиваться страна дальше", - заявил он.