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19.06.2021 14:44
Рубрика: Общество

Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В интервью ТАСС заммэра Анастасия Ракова ответила на вопрос, когда можно вакцинироваться переболевшим COVID-19. Она сказала, что сделать это желательно для повышения гарантии защиты через полгода после окончания болезни.

Фото: EPA
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Ракова напомнила, что в регистре заболевших уже более 1,2 млн человек:

"Мы наблюдаем за пациентами и после завершения болезни. И, к сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом.

По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза. Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла".

Если же человек не болел, но имеет антитела, то в условиях, когда набирает оборот распространение индийского штамма и резко растет заболеваемость, врачи считают, что тоже необходимо прививаться без оглядки на уровень антител.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем.

Кроме того, наличие антител вовсе не означает, что человек не является переносчиком вируса. Это не гарантия ни для тебя самого, ни для окружающих.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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