Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц

Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавируса, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. Разъяснения опубликованы на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения.

Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации продлится около месяца, но все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Москве. Как только она стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим.

В заявлении депздрава подчеркивается, что новые меры введены исключительно для защиты пациентов от COVID-19, а больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядке.

Напомним, новые правила оказания медицинской помощи в Москве были утверждены Департаментом здравоохранения города накануне. В соответствии с ними, экстренную медпомощь в Москве в настоящее время как оказывали, так и будут оказывать всем, кому она необходима, а вот плановую получат только привитые москвичи.Это объсняется стремлением защитить пациентов в стационарах, чей иммунитет ослаблен в результате болезни или операции. Для этого и предписано проверять, привит ли от COVID-19 гражданин, получивший направление на госпитализацию, или нет.