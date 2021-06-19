Дмитрий Саблин вместе с волонтерами высадил липовую аллею

Представители всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" вместе с ребятами из "Волонтерской роты" в благодарность врачам Московского клинического центра инфекционных заболеваний (МКЦИБ) за их вклад в борьбу с пандемией высадили липовую аллею в поселении Вороновское Троицкого административного округа. Об этом сообщил заместитель председатель "Боевого братства", депутат Государственной Думы России Дмитрий Саблин.

Встреча Дмитрия Саблина с сотрудниками МКЦИБ началась с вручения наград "Боевого братства" - медалей "За верность". Он поблагодарил медработников за труд, отметив, что сейчас визит в Вороновскую больницу сравним с поездкой на передовую.

"Мы защищаем память о подвиге врачей для будущих поколений. Пусть эти деревья напоминают им о тех сражениях, которые ведут медики в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период", - сказал Дмитрий Саблин.

В ходе мероприятия депутат поблагодарил за самоотверженную работу добровольцев из "Волонтерской роты".

"Вы настоящие помощники врачам и жителям в это непростое время. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом вновь продолжает развиваться в худшую строну, вы - на передовой. Каждый день, в каждом поселении округа вы откликаетесь и оказываете в разной форме помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо за ваш труд. Берегите себя!" - отметил Дмитрий Саблин.

Он также добавил, что в ближайшее время обратится в профильные структуры, чтобы на территории госпиталя был оборудованы тротуары от парковки до входа. Они позволят сократить путь пациентов, что особенно важно для пожилых людей.

"Мы защищаем труд врачей и создаем максимально комфортные условия для работы медперсонала и лечения пациентов, чтобы учреждения здравоохранения в Новой Москве сохраняли лидирующие позиции не только в стране, но и в мире", - заверил Дмитрий Саблин.

В руководстве ГБУ "Автомобильные дороги" подтвердили, что обращение депутата принято, и уже в ближайшее время специалисты учреждения проведут предварительную оценки объема работ по устройству тротуаров в МКЦИБ.