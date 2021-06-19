Фестиваль "Пилот" в Иваново переносится

Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который должен был пройти в Иваново с 25 по 27 июня, переносится. Долгожданные пилоты новых сериалов подождут своего фестивального часа. "РГ" писала о том, какие именно сериалы должны были посмотреть гости и участники фестиваля. А также - зрители Иваново. Причина переноса указана в официальном письме от организаторов "Пилота", присланном в редакцию. Фестиваль отложен в связи с распространением нового штамма в Москве. Он переносится до улучшения эпидемиологической ситуации. Новые даты проведения "Пилота" пока неизвестны. Возможно, он состоится в конце августа - начале сентября. Как только будет какое-то понимание, мы сообщим об этом читателям.

Оргкомитет киносмотра подчеркивает, что проведение фестиваля было согласовано Роспотребнадзором, учитывая высокие стандарты безопасности, включая ежедневное экспресс-тестирование всех участников. Однако дирекция все же приняла решение, основанное на том, что что с учетом распространения нового штамма вируса невозможно подвергать опасности жизни и здоровье жителей региона и участников, а также гостей фестиваля.

"Считаю решение о переносе абсолютно правильным и своевременным. Да, все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому немного сдвинем наш праздник и обязательно проведем его тогда, когда это точно будет безопасно", - сказал президент фестиваля "Пилот", кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Претерпит ли изменения программа "Пилота", в связи с его переносом. Скорее всего, да, потому что некоторые проекты могут выйти в эфире телеканалов или появиться в онлайн-кинотеатрах, не дожидаясь новых дат фестиваля. Однако, ситуация с производством многосерийных фильмов сейчас в стране такова, что выбывшие сериалы явно будет, чем заменить.