Фестиваль "Пилот" в Иваново переносится

Новости

Драпкина рассказала, как может проходить ревакцинация от коронавируса 19.06.2021
Исаев: Предвыборную программу ЕР обсудит с избирателями 19.06.2021
Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году 19.06.2021
Водолазы повторно исследуют затонувший паром "Эстония" 19.06.2021
В Минздраве рассказали, как будут обследовать переболевших COVID-19 19.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры 19.06.2021
На горящем складе в Лужниках оказалось 15 тонн взрывчатых веществ 19.06.2021
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности 19.06.2021
В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд 19.06.2021
Мишустин дополнил список стран, жители которых вправе прилетать в Россию 19.06.2021
Минтруд не исключил введение декретных выплат для бабушек и дедушек 19.06.2021
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 19.06.2021
Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму 19.06.2021
Глава Кузбасса: Врачи сделают невозможное для пострадавших в авиакатастрофе 19.06.2021
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения 19.06.2021
В центре Москвы произошла серия взрывов 19.06.2021
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 19.06.2021
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 19.06.2021
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 19.06.2021
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 19.06.2021
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 19.06.2021
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 19.06.2021
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 19.06.2021
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 19.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 23:22
Рубрика: Культура

Фестиваль "Пилот" в Иваново переносится

Текст: Сусанна Альперина
Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который должен был пройти в Иваново с 25 по 27 июня, переносится. Долгожданные пилоты новых сериалов подождут своего фестивального часа. "РГ" писала о том, какие именно сериалы должны были посмотреть гости и участники фестиваля. А также - зрители Иваново. Причина переноса указана в официальном письме от организаторов "Пилота", присланном в редакцию. Фестиваль отложен в связи с распространением нового штамма в Москве. Он переносится до улучшения эпидемиологической ситуации. Новые даты проведения "Пилота" пока неизвестны. Возможно, он состоится в конце августа - начале сентября. Как только будет какое-то понимание, мы сообщим об этом читателям.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Оргкомитет киносмотра подчеркивает, что проведение фестиваля было согласовано Роспотребнадзором, учитывая высокие стандарты безопасности, включая ежедневное экспресс-тестирование всех участников. Однако дирекция все же приняла решение, основанное на том, что что с учетом распространения нового штамма вируса невозможно подвергать опасности жизни и здоровье жителей региона и участников, а также гостей фестиваля.

Фото: Предоставлено "Первый канал"
Первые серии "Вертинского" и "Чиновницы" покажут на фестивале сериалов "Пилот"

"Считаю решение о переносе абсолютно правильным и своевременным. Да, все мы очень ждали этот фестиваль с такой насыщенной и сильной программой и очень хотели снова все встретиться и устроить настоящий праздник киноиндустрии. Но сейчас нужно подумать прежде всего о здоровье, поэтому немного сдвинем наш праздник и обязательно проведем его тогда, когда это точно будет безопасно", - сказал президент фестиваля "Пилот", кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Претерпит ли изменения программа "Пилота", в связи с его переносом. Скорее всего, да, потому что некоторые проекты могут выйти в эфире телеканалов или появиться в онлайн-кинотеатрах, не дожидаясь новых дат фестиваля. Однако, ситуация с производством многосерийных фильмов сейчас в стране такова, что выбывшие сериалы явно будет, чем заменить.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"