В апреле прошлого 2020 года, когда весь мир оказался заперт на замок, издательнице и переводчице Анн Кольдефи-Фокар, главе маленького парижского издательства Nouveaux Angles пришла в голову неожиданная, как тогда казалось, мысль: обратиться к русским писателям, через деятельное посредничество главреда журнала "Октябрь" Ирины Барметовой, с предложением написать эссе - не о пандемии, а о том, что будет после нее.

Кто-то отказался, сославшись на загруженность "основной работой", кто-то просто не нашел что сказать, но дюжина самых разных сочинителей: Марина Ахмедова, Шамиль Идитауллин, Юрий Арабов, Владислав Отрошенко, Евгений Водолазкин, Анна Козлова, Сергей Лебедев, Андрей Геласимов, Саша Филиппенко и Николай Александров заинтересовались поставленным вопросом и представили свои эссе. Которые в итоге собрались в компактную изящную книжечку - вышедшую сначала по-французски под названием "Huit Milliards de Cendrillon" а потом, попечением Института перевода, и по-русски, под названием "Восемь миллиардов золушек".

Ее-то госпожа Кодельфи-Фокар и представила на Красной площади. Что стоит особо отметить - лично. С поддержкой своих авторов.

Для начала Ирина Барметова объяснила, откуда взялось название: из эссе Юрия Арабова. По мысли которого, мир если и изменился, то в худшую сторону. Этот не слишком радостный вывод разделяли и прочие авторы. Впрочем, Марина Ахмедова, перечитывая свое эссе через год, признала, что изменились всё-таки меньше, чем она ожидала. Хотя ее удручает наблюдаемая ею в соцсетях настоящая травля тех, кто не хочет прививаться.

Владислав Отрошенко убежден (и прошедший год подкрепил его убеждение), что происходит информационная война, в которой невозможно никому верить. А Шамиль Идиатуллин свел свое эссе к метафоре "козла в доме": нам стало слишком хорошо жить, мы стали придавать слишком много значения частным проблемам, и чтобы вспомнить, "как оно бывает", человечество нажило себе проблему глобальную. И, увы, до фазы "снова выгони козла и вздохни с облегчением" нам еще далеко: как и год назад, мы начинаем утро с отсчета новых жертв коварного вируса, начавшегося с маленькой мышки.

При этом Идиатуллин обратил внимание на свой опыт участия в жюри разных конкурсов, в том числе конкурса подростковой литературы "Книгуру": если в присылаемом сочинении сюжет верится вокруг covid'a, это наверняка плохое сочинение - значит, автору, кроме модной темы, сказать-то и нечего.Закончилась презентация признанием Анн Кодельфи-Фокар в любви к русской литературе. По его словам, она заказала такие эссе именно русским писателям, потому что в них, в отличие от зацикленных на себе французских литераторах, которых она, кроме Уэльбека, просто не может читать, "до сих пор есть что-то такое".