Новости

Мишустин дополнил список стран, жители которых вправе прилетать в Россию 19:38
Минтруд не исключил введение декретных выплат для бабушек и дедушек 19:25
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 19:00
Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму 18:52
Глава Кузбасса: Врачи сделают невозможное для пострадавших в авиакатастрофе 18:27
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения 18:19
В центре Москвы произошла серия взрывов 17:58
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 17:45
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 17:32
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 17:14
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 17:01
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 16:51
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 16:50
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 16:39
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 18:52
Рубрика: Культура

Как писать о прошлом

Текст: Наталья Лебедева
Что такое неисторический роман и как современные авторы отражают ушедшие времена в своих книгах? Имеют ли они право на искажение фактов и есть ли границы у художественной свободы? Ответы на эти непростые вопросы на "Главной сцене" Книжного фестиваля "Красная площадь" искали популярные авторы Гузель Яхина, Андрей Рубанов и Евгений Водолазкин.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Евгений Водолазкин, который обратился к гостям фестиваля с большого экрана, честно признался, что не является фанатом исторического романа. По его мнению, если хочешь узнать о прошлом, нужно читать научные исторические книги, а не беллетристику. Но это не значит, что у художественных текстов нет своего очарования и притягательности.

Фото: Михаил Визель
На "Красной площади" обсудили семью и травму в современной русской прозе

"Мы отправляемся в прошлое только ради того, чтобы поговорить о современности", - заключил автор "Лавра", "Авиатора" и "Оправдания острова".

Каждый роман Гузель Яхиной - это путешествие в наше непростое советское прошлое. Но для самой писательницы история - это способ поговорить о том, что находится вне времени. Например, в романе "Дети мои" Яхина предлагает поразмышлять о том, сможет ли маленький человек убежать от страшной истории, которая творится рядом с ним. Не случайно, напоминает она, Бах убегает на другой берег. В новой книге "Эшелон на Самарканд" Гузель намеренно вытаскивает на первый план конкретный исторический период - голод в Поволжье. Здесь уже большая история как бы подталкивает историю маленького человека.

"Это большая удача, когда у тебя в голове есть герой, с которым что-то происходит. Так родилась история Зулейхи, которая насильно едет в Сибирь, чтобы там обрести истинную свободу и найти свое счастье", - рассказывает Яхина.

Работать намного сложнее, признается писательница, если отталкиваться не от героя, а от исторического времени. "Этот путь более затратный и результат совсем не гарантирован", - говорит Яхина, вспоминая работу над книгой "Дети мои".

Так же непросто было работать с "Эшелоном на Самарканд". Правда, здесь Яхина отталкивалась уже не от времени, а от конкретных исторических материалов. "Они обладают неимоверной силой, но было не очень понятно, как все соединить, какие эпизоды выбрать", - объясняет она.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
На "Красной площади" состоялся краткий курс по сценарному мастерству

Андрей Рубанов был как всегда прямолинеен: "Книги пишутся потому, что автору есть что сказать". Это первично, а все остальное - лишь Что касается процесса творчества, то Рубанов всегда отталкивается от материала. "Цепляешься за какой-то факт или их цепочку и начинаешь раскручивать", - говорит он.

В этом, по его словам, главное отличие писателя от историка: историк - человек факта, а писатель может и подсочинить. "Я могу сделать книгу увлекательной и себя заодно показать", - заметил писатель.

Конечно, писательская фантазия может завести очень далеко, но всегда должна оставаться голова на плечах. Глупо, считает Рубанов, превращать исторического нехорошего персонажа в хорошего человека. "Художественного романа не бывает без вымысла, но это надо делать со вкусом, вниманием и любовью к истории. И тогда писатель может себе позволить вести читателя не по логике факта, а по своей истории", - заключил он.

"Соотношения правды и вымысла в романе определяет автор, - поддержала коллегу Гузель Яхина. - В "Эшелона на Самарканд", например, много правды, но она запрятана в мысли, фантазии и сны героев и кажется вымыслом. А иногда исторические факты бывают настолько яркими и "сказочными", что они воспринимаются как вымысел. Маленькая деталь - люди, одетые в бочки. Такого же быть не может, скажете вы. А на самом деле так и было, эти люди были так бедны, что эта бочка была им и одеждой, и домом".

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"