Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19

Как сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов, в этом клубе выявлены нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты в клубе "Gazgolder".

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований, - рассказал он. - В клубе "Gazgolder", расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением 18 июня выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания" .

За данные нарушения, рассказал главный инспектор, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.