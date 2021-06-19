Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 9120 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 1745 человек. На ИВЛ находятся 598 человек.

В городе выздоровели еще 3395 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 113 794. В столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Подробная информация опубликована на сайте.