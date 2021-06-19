Под Калугой задержан подозреваемый в убийстве дальнобйщика

В Калужской области следователи задержали подозреваемого в расстреле дальнобойщика из Кабардино-Балкарии. Тело погибшего нашли 17 июня, в тот же день возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Два дня назад в Козельском районе на обочине дороги рядом с грузовиком было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: 41-летний водитель грузовика, зарегистрированный городе Прохладный Кабардино-Балкарии. По данным следствия, он занимался поставкой кормов в разные регионы страны.

Задержанный по подозрению в убийстве - 34-летний ранее судимый житель Перемышльского района. По версии следствия, он сам спровоцировал конфликт с дальнобойщиком на почве ревности. В ходе обыска у него изъято охотничье ружье, которое, как считают следователи, и стало орудием убийства. Так ли это определит экспертиза, на которую направлено оружие.

По ходатайству следствия, суд отправил подозреваемого под арест.