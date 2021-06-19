Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса

Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила вице- мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Она рассказала: - Сейчас действительно вырос спрос на то, чтобы пройти повторную вакцинацию. Особенно это актуально для тех, кто привился еще осенью или зимой. В условиях такого резкого ухудшения эпидемиологической ситуации мне понятны опасения людей. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована. Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку.