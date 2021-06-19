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19.06.2021 14:43
Рубрика: Общество

Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила вице- мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Она рассказала: - Сейчас действительно вырос спрос на то, чтобы пройти повторную вакцинацию. Особенно это актуально для тех, кто привился еще осенью или зимой. В условиях такого резкого ухудшения эпидемиологической ситуации мне понятны опасения людей. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована. Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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