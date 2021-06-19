Сергунина: "Парку ремесел" на ВДНХ - пять лет

Уже пять лет на ВДНХ работает "Парк ремесел". Пространство общественных мастерских было создано в 2016 году в рамках комплексной программы возрождения главной выставки страны. С тех пор здесь прошло более семи тысяч мастер-классов, творческих и образовательных мероприятий для детей и взрослых. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

""Парк ремесел" - один из семи тематических кластеров ВДНХ. Сегодня он насчитывает свыше 20 творческих пространств для художников, дизайнеров, керамистов и других мастеров. Резиденты проводят мастер-классы, лекции и различные интерактивные программы для посетителей. За пять лет с момента открытия парка в нем прошло больше семи тысяч мероприятий для всей семьи, в том числе в онлайн-формате".

"Парк ремесел" площадью 25 гектаров расположен в северной части выставки. Кластер объединяет несколько павильонов и территорию между ними. Флагманский проект - "Дом ремесел" - находится в отреставрированном павильоне №47 "Свиноводство". В парке разместились мастерские фарфора и флористики, гончарная, кожевенная, архитектурно-производственная и кондитерская мастерские, а также школа сыроделия и кофейная лаборатория.

Кроме того, среди резидентов "Парка ремесел" - семейный образовательный центр "Городская ферма", студия витражей и мозаики, мастерская елочных игрушек, фотостудия и крафтовые производства - например, органической косметики, карамели и леденцов ручной работы.

ВДНХ работает с соблюдением всех действующих санитарных правил. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Более подробная информация о профилактических мерах на выставке опубликована на ее официальном сайте.