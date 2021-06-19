Под Тулой столкнулись микроавтобус с грузовиком, есть жертвы

В Тульской области на трассе М-2 "Крым" столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой поезд. В аварии погиб водитель автобуса, а 6 пассажиров, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы с различными травмами, сообщили в прокуратуре области.

Авария произошла в 19:05 на 223-м километре трассы М-2 в районе села Карамышево, сообщает ГУ МЧС по региону. Столкнулись пассажирский микроавтобус "Газель NEXT", следовавший по маршруту Карамышево-Щекино, и большегруз DAF, выехавший на встречную полосу.

Как уточнила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Тульской области Зинаида Каминская, есть основания предполагать, что в ДТП виноват водитель грузовика. А причиной столкновения, по предварительным данным, стал выезд большегруза на встречную полосу. В настоящее время начата доследственная проверка безопасности оказания услуг перевозок пассажиров. На месте работают следователи, опрашивают свидетелей, устанавливают все нюансы аварии.

Прокуратурой области также начата проверка перевозчика. Установлено, что микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом полиции по Щекинскому району по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".