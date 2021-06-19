Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации "Точки добра"

Общественники и волонтеры присоединяются к борьбе с Covid-19. Активисты АНО "Центр защиты прав москвичей" вышли на улицы города для раздачи средств индивидуальной защиты и листовок, которые помогут горожанам обезопасить себя от инфекции, сделать прививку или сдать плазму крови, если уже переболели. "Точки добра" начали работать в 10 районах на юге Москвы по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой.

Цель акции - поддержать горожан в ситуации усугубляющейся пандемии. А также помочь властям города в информировании населения о необходимости соблюдать меры безопасности и вакцинироваться. Волонтеры уверены - сплотиться против угрозы и призвать людей к осознанности - их прямой гражданский долг.

"Проект "10 точек добра" - наш вклад в борьбу с инфекцией. К сожалению, не все понимают серьезность сложившейся ситуации. Но мы будем стараться достучаться до каждого. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 128 445 человек. Это страшная цифра и наш общий долг остановить рост заболеваемости и избежать новых жертв. Я хочу напомнить, насколько тяжело на экономике страны сказался первый локдаун. Социально-экономические последствия мы ощущаем до сих пор. Нельзя допустить его повторения! Поэтому я прошу москвичей: пожалуйста, если у вас нет противопоказаний, делайте прививки! Сохраните свои жизни, здоровье и благополучие", - сказала Светлана Разворотнева.

Жительница столицы Оксана Важинская считает акцию нужной и одобряет действия волонтеров.

"Думаю, что будет полезно обратиться к москвичам прямо на улице с информацией о вакцинации. Живое общение всегда доходчивее, понятнее и приятней. И, чтобы его не лишится, действительно необходимо прививаться. Я поддерживаю этих ребят", - сказала она.

"Точки добра" будут работать до 27 июня в будние дни с 17:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 15:00 по следующим адресам:

· Гурьянова 30;

· 7-я Кожуховская улица, 9 (ТЦ "Мозаика", главный вход);

· Пролетарский проезд 18;

· ул. Ленинский проспект, вл. 37 Б (ст.метро "Ленинский проспект", северный вход);

· Чертановская выход 4;

· Чонгарский бульвар 19;

· Нагатинская 5,6;

· Судостроительная 29;

· Шаболовка, 30 (ст.метро "Шаболовская");

· Большая Черемушкинская ул., 11, корп. 3 (магазин "Евроспар").