Трое пожарных пострадали после взрывов в Лужниках

При пожаре на складе с пиротехникой в Москве пострадали четыре человека. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, которого цитирует ТАСС.
В числе пострадавших трое пожарных и один сотрудник склада. В основном у всех легкие травмы. Госпитализирован только один человек, надышавшийся угарным газом. Он находится в институте Склифосовского.
Ранее сообщалось, что на горящем складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. На этом объекте выявлялись противопожарные нарушения, но все они были устранены.