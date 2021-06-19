Трое пожарных пострадали после взрывов в Лужниках

В числе пострадавших трое пожарных и один сотрудник склада. В основном у всех легкие травмы. Госпитализирован только один человек, надышавшийся угарным газом. Он находится в институте Склифосовского.

Ранее сообщалось, что на горящем складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. На этом объекте выявлялись противопожарные нарушения, но все они были устранены.