В Москве разъяснили правила обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объяснила, кто из работников отраслей сферы услуг не подлежит обязательной вакцинации:

- Перечень заболеваний и состояний для медотвода небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.

Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Такие работники не подлежат обязательной вакцинации.