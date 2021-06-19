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19.06.2021 11:01
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Сибирь и Дальний Восток - лидеры по незаконной рубке леса

Текст: Алексей Дуэль
Основная доля незаконной заготовки древесины в России приходится на Сибирь и Дальний Восток, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с регионами этих двух округов в ходе поездки в Забайкальский край.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточен основной объем лесных ресурсов, - сказала она. - Расчетная лесосека двух федеральных округов составляет около 400 млн кубометров. Это 54% от допустимого в стране объема заготовки. На эти же регионы, к сожалению, приходится основная доля незаконной заготовки древесины".

Фото: iStock
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Власти страны уделяют большое внимание декриминализации и развитию лесного комплекса, добавила вице-премьер и напомнила об основных мерах, принятых правительством для борьбы с лесным браконьерством. В частности, с начала года уже приняты шесть ключевых федеральных законов. Они направлены на оптимизацию лесоустройства и лесовосстановления, учета заготовки и переработки древесины, ее таможенного декларирования.

"Мы нормативно разграничили федеральный государственный лесной надзор и дали возможность региональным государственным учреждениям совмещать лесную охрану и мероприятия по сохранению лесов, - продолжила Виктория Абрамченко. - Это существенно повысит эффективность контроля в лесах. Этим же законом созданы условия для возрождения лесных династий. Это особенно важно для регионов".

Система ЛесЕГАИС начнет прослеживать весь путь всей древесины от лесосеки до переработки или границы при продаже на экспорт уже с 1 июля, а с 1 января 2022 года эта же система автоматически заблокирует сделки с контрафактными лесоматериалами.

"Вместе с таможенной службой продолжаем исключать лазейки для недобросовестных лиц, - сообщила Виктория Абрамченко. - Подготовлен проект постановления, который исключает возможность периодического таможенного декларирования".

Еще одной мерой по борьбе с незаконной заготовкой древесины стал принятый заперт на нахождение специальной техники в лесу без документов, разрешающих вести валку деревьев. Кроме того, теперь государственные учреждения обязаны продавать всю заготовленную ими древесину только на биржевых торгах, заключила Виктория Абрамченко.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры ДФО СФО

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