ЛДПР выдвинула Дегтярева на выборы губернатора Хабаровского края

Региональное отделение ЛДПР на внеочередной конференции выдвинуло своего кандидата на выборы губернатора Хабаровского края. Решение было принято единогласно, сообщат ТАСС.

Как и ожидалось, им стал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

Вчера Михаил Дегтярев заявил о своем намерении бороться за пост главы региона.

"Врио или губернатором - это люди будут решать. Доверять или нет. Выборы есть выборы, никаких иллюзий быть не должно. Только люди дают власть на выборах, закон. По личному участию не раз я говорил - когда объявят, тогда и скажу. Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я принял решение выдвигаться в губернаторы, - сказал он на встрече с сотрудниками хабаровского перинатального центра.

По данным краевого избиркома, на сегодняшний день своих кандидатов на пост главы региона выдвинули четыре партии. От "Зеленых" за губернаторское кресло поборется Микаель Багдасарян, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Владимир Парфенов, от КПРФ - Петр Перевезенцев, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Марина Ким. Телеведущая подала документы сегодня.

Напомним, что 20 июля 2020 года бывший глава региона Сергей Фургал указом президента РФ Владимира Путина был отстранен от должности в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Дегтярев.