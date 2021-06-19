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19.06.2021 06:25
Рубрика: Происшествия

В Приамурье ливни оставили без сообщения 8 сел и поселков

Текст: Анна Бондаренко

В Амурской области, где прошли сильные дожди, без автомобильного сообщения остались восемь населенных пунктов в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. Там подтоплены административные здания, приусадебные участки и участки автомобильных дорог, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В Зейском районе без транспортного сообщения оказались четыре населенных пункта: Ивановка, Сиан, Поляковский и Амуро-Балтийск.

Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю
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Для мониторинга гидрологической обстановки и оказания первоочередного жизнеобеспечения населения в Ивановке работают спасатели, для житилей Ивановки и Амуро-Балтийска организованы две лодочные переправы. В превентивных целях для возможной эвакуации людей из села Ивановка подготовлена вертолетная площадка по ул. Советской. В готовности к работе пункт временного размещения в городе Зея.

В Магдагачинском районе пострадали пять участков дорог. Без транспортного сообщения там остались четыре населенных пункта: поселки Толбузино, Кузнецово, Апрельский и село Черняево. Лодочная переправа действует у села Черняево.

По информации администраций сел и поселков, оставшихся без автомобильнгого сообщения, там имеется запас продуктов и медикаментов. Тяжелобольных людей нет.

Спасатели отмечают, что если обстановка ухудшится, на помощь жителям отправится аэромобильная группировка Главка, в составе которой пожарные, спасатели, государственные инспекторы ГИМС, оснащенные необходимой техникой и оборудованием. Все они имеют большой опыт оказания помощи населению и ликвидации последствий наводнений.

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