В Приамурье ввели новые ограничения из-за COVID-19

С сегодняшнего в Амурской области начинают действовать дополнительные ограничения из-за COVID-19, накануне их ввел оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, будет ограничена деятельность ночных клубов, они смогут работать до 23 часов, администрациям кинотеатров, концертных залов нужно будет обеспечить "шахматную" рассадку зрителей, при этом заполняемость зала должна быть не больше 50 процентов. Детям до 14 лет нельзя будет посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того, новыми ограничениями приостановлена работа бесплатных публичных точек Wi-Fi.

Штаб также решил, что вся информация о несоблюдении правил амбулаторного лечения больными коронавирусом будет передаваться в УМВД России по Амурской области. Полиция начнет проводить рейды по соблюдению режима изоляции лиц, побывавших в контакте с больным COVID-19.

По данным на пятницу в регионе развернуто шесть ковидных госпиталей на 1250 коек. Свободны 21,3 процента от этого количества. На лечении находится 1032 пациента, 731 из них - в стационарах.

Вакцинированы более 31 процента тех жителей Приамурья, которые могут получить прививку.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Амурской области значительно усложнилась. Под личный контроль ситуацию с вакцинацией необходимо взять руководителям предприятий в регионе. Существует масса способов мотивировать сотрудников своевременно вакцинироваться и предупредить риск остановки всего рабочего процесса в случае вспышки заболевания в организации. Особенно это касается крупных промышленных предприятий региона. Вузам стоит рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму обучения тех студентов, которые необоснованно отказались от вакцинации", - отметил губернатор области Василий Орлов.