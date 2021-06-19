Во Владивостоке сняли с авиарейса пассажира, отказавшегося надеть маску

Пассажира рейса, который летел из Владивостока в Москву, высадили из самолета за отказ надеть маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольги Мироненко.

Она отметила, что решение снять с борта пассажира принял командир корабля. Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Мужчине придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Самолет из Владивостока в Москву летит около восьми часов. За время полета бортпроводники несколько раз напоминают пассажирам о необходимости сменить маски. Снимать их разрешается только во время еды.