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19.06.2021 05:03
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке сняли с авиарейса пассажира, отказавшегося надеть маску

Текст: Анна Бондаренко

Пассажира рейса, который летел из Владивостока в Москву, высадили из самолета за отказ надеть маску, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольги Мироненко.

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Она отметила, что решение снять с борта пассажира принял командир корабля. Сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Мужчине придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Самолет из Владивостока в Москву летит около восьми часов. За время полета бортпроводники несколько раз напоминают пассажирам о необходимости сменить маски. Снимать их разрешается только во время еды.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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