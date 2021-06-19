В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области. Четыре человека погибли, 17 - получили различные травмы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу Промышленновского района.

Отмечается, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Есть данные, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным "Интерфакса", к месту крушения выехали бригады скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Также направлен вертолет Л-410 для эвакуации пострадавших.