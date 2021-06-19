Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе

Следователи начали проверку авиапроисшествия в Кузбассе. Как сообщала "РГ", при падении самолета L-410, выполнявшего тренировочный полет с парашютистами, погибли 4 человека.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте, Кемеровским следственным отделом проводится доследственная проверка по факту авиапроисшествия.

По предварительным данным, около 10 часов местного времени самолет осуществлял тренировочный полет, поднявшись с аэродрома Танай Кемеровской области. Командир экипажа доложил об отказе одного из двигателей, и было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них 2 члена экипажа.

Сведения о погибших и пострадавших уточняются.