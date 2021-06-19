В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд

Северная столица вышла на первый летний рекорд по максимальной температуре воздуха. Термометр дошел до отметки в плюс 29, 9 градусов в 16 часов.

"Таким образом на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет", - сообщает в своем аккаунте Facebook Михаил Леус, ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС".

По мнению метеоролога, жара в Петербурге только еще начинается, и уже в ближайшее время ожидаются новые тепловые рекорды.

Кстати, и цифры дня сегодняшнего могут еще подрасти. Будет снятие показание в 21 час.