На Кубани семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Славянском районе Кубани на 20-м километре автодороги станица Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, информация об инциденте поступила в 8.10. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали семеро.

На место происшествия направлены экстренные службы. Там работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона оперативного ведомства. Пожарные подразделения проводили работы по транспортировке пострадавших.

К работам привлечены 30 человек личного состава и 10 единиц техники.