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19.06.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Славянском районе Кубани на 20-м километре автодороги станица Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю, информация об инциденте поступила в 8.10. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В автобусе находились 32 человека. По предварительным данным, пострадали семеро.

На место происшествия направлены экстренные службы. Там работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона оперативного ведомства. Пожарные подразделения проводили работы по транспортировке пострадавших.

К работам привлечены 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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