В Краснодаре участник конфликта убил 31-летнего мужчину

В столице Кубани из-за убийства 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Установлено, что сегодня днем на улице Командорской Краснодара между группой людей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента ударил 31-летнего оппонента ножом в грудь, убив его, и скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте работают следователь и криминалист, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение убийцы.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.