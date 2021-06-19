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19.06.2021 15:32
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре участник конфликта убил 31-летнего мужчину

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В столице Кубани из-за убийства 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщает пресс-служба СКР по региону.

В новочеркасской больнице убили человека

Установлено, что сегодня днем на улице Командорской Краснодара между группой людей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента ударил 31-летнего оппонента ножом в грудь, убив его, и скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте работают следователь и криминалист, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение убийцы.

Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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