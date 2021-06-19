В убийстве главы Кущевского района заподозрили члена банды Цапков

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза заподозрили в убийстве главы администрации Кущевского района Кубани Бориса Москвича, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бориса Москвича избрали главой в декабре 2000 года, а 2002-м его убили. Ранее убийство пытались объяснить обыкновенной "бытовухой".

Сейчас подозреваемыми выступают Цеповяз и его экс-жена Наталья Стришняя. Они были одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, покончивший с собой в СИЗО. Расследование уголовного дела возобновлено.

По версии следствия, Москвича убили после того, как он отказался сотрудничать с бандой Цапков.

Напомним, банда Сергея Цапка с 1998 по 2010 год орудовала в кубанской станице Кущевской. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. В 2013 году суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в 2014-м он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы.