На IT-форуме в Югре подняли вопросы этики и искусственного интеллекта

Технологии на основе искусственного интеллекта - огромное благо, их применение обеспечивает настоящий технологический рывок. Но бурное развитие искусственного разума принесло с собой и массу этических проблем.

Например, при использовании данных в медицине. Вот дилемма: чем больше известно о человеке, включая конфиденциальные подробности его жизни, тем качественнее робот поставит диагноз. Но кто даст гарантию, что данные о пациенте станут известны только машине? Вдруг кого-то из пациентов, с неизлечимым заболеванием, например, в результате не примут на работу, не дадут ему страховку. Как сделать, чтобы роботы не смогли вмешаться в нашу личную жизнь? Как найти тот баланс, который позволит обеспечить приватность человека и эффективное развитие технологий одновременно? Все эти сложные, актуальные и одновременно очень интересные вопросы подняли эксперты в рамках круглого стола "Искусственный интеллект - разумный партнер" на полях международного IT-форума, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.

- Нам нужно разработать глобальные нормы использования ИИ-технологий, чтобы они не смогли нарушать права человека, - отметил представитель России в группе по подготовке рекомендаций в области этики искусственного интеллекта (ЮНЕСКО) Максим Федоров. - Причем нужны единые правила использования ИИ во всем мире, поскольку их последствия будут иметь всеобъемлющий характер.

Поясним, что ЮНЕСКО недавно объявила глобальную онлайн-консультацию по этическим аспектам использования искусственного интеллекта. Задумано это для того, чтобы любой человек в мире смог принять участие в работе международной группы экспертов по искусственному разуму и помочь отладить его работу. Активное участие в работе этой группы принимают и российские эксперты. Многие из них стали участниками IT-форума в Ханты-Мансийске.

- Мы солидарны с руководством ЮНЕСКО в том, что основная концепция и миссия программы "Информация для всех" - это мир, в котором все люди имеют доступ к знаниям, где у каждого есть возможность получать информацию для самореализации, расширения своих прав. Как показывает практика, эксперты на полях форума выстраивают точные, во многом провидческие прогнозы, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

По словам главы Югры, не случайно на IT-форуме особое внимание уделено искусственному интеллекту. С одной стороны, его неконтролируемое использование может привести к еще большему распространению фейков, растворению малых языков. С другой - ответственный, скоординированный и гармоничный подход позволит лучше раскрыть креативный потенциал людей, направить ресурсы искусственного интеллекта на сохранение всех культур и языков, наладить диалог между народами и странами.

- Искусственный интеллект уже прочно у нас "в жилах". Несколько лет назад мы и не думали, что можно использовать технологии в госуправлении, - отметил директор Департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин. - Конечно, для внедрения требуется тщательная подготовка всех информационных ресурсов. Важен баланс во взаимоотношениях этики и новых технологий. Но сегодня без искусственного разума уже никуда. Мы, например, нейросеть обучаем для работы внутри правительства. Если губернатор хочет узнать какую-то цифру, она не звонит помощнику по старинке, а спрашивает у нейронной сети, получая моментальный ответ.

Как рассказал Павел Ципорин, Югра хоть и не имеет базовых кафедр по искусственному интеллекту, но в регион приезжают "довольно умненькие ребята из других регионов", остаются здесь и придумывают интересные решения. Как уже сообщала "РГ", на форуме презентовали "робота-диагноста". Это отечественная разработка. Робот будет работать в детских садах и проверять здоровья детей.

- Вопросы этики и искусственного интеллекта чрезвычайно волнуют сейчас техническое сообщество, - подчеркнул заместитель начальника отдела НИЦ "Курчатовский институт" Павел Готовцев. - Если заглянуть в будущее, то возникнут вопросы и генетических баз данных. И все это мы должны предвидеть. Что может быть более конфиденциально, чем активность нейронов нашего головного мозга? По-моему, ничего. Вопросы этики и "цифры" охватывают практически все сферы нашей деятельности, вплоть до бытия человека и того, что происходит с нашим организмом. И очень хорошо, что экспертное сообщество на IT-форуме поднимает эти вопросы задолго до того, как технологии начнут массово воплощать в жизнь.

В тему

Напомним, XII Международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС собрал участников из 70 стран и 77 регионов России. Так, в Ханты-Мансийск прибыли международные эксперты по информационным технологиям, руководители и ведущие эксперты государственных структур ЮАР, Индии, Аргентины, Кении, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Армении, Кыргызской Республики и представители Ассамблеи народов Евразии.

Программа форума включает 45 деловых мероприятий.