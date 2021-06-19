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19.06.2021 14:23
Рубрика: Власть

Фото: В Екатеринбург прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева

Поезд, который с апреля колесит по стране под девизом "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", прибыл в Екатеринбург.

Фото: Южно-Уральская железная дорога
Видео: В Магнитогорске встретили "Поезд Победы"

С 11 утра и до трех часов дня на вокзале возле состава толпились горожане. Посмотреть было на что: на платформах представили современные образцы техники и вооружения - бронеавтомобили "Тайфун-К", танк Т-90М, самоходку "Коалиция-СВ" и другие. Показали и военные трофеи, привезенные из Сирии: бронеавтомобили "Хаммер-1" и "Пантера".

"Отдельного внимания заслуживает тематический вагон "Победа над невидимым врагом", он посвящен борьбе с COVID-19, - подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа. - В этом вагоне можно было пройти медицинское обследование".

В составе эшелона есть вагон, оснащенный терминалами, на которых можно просмотреть информацию о ветеранах Великой Отечественной войны (и даже разместить данные о своем героическом родственнике, если их еще нет в базе).

Эшелон состоит из 17 тематических вагонов. Патриотическая акция стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Поезд проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция финиширует 27 июня праздником в подмосковном парке "Патриот".

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