Республика Сербская продолжает борьбу с фальсификацией истории

22 июня Университет Восточного Сараево и посольство России в Боснии и Герцеговине проведут выставку фотографий, посвященную 80-летию со дня вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны.

"Значимость данной выставки заключается в сохранении культуры памяти обо всех важных событиях, которые ознаменовали нашу историю. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы оставить новым поколениям то наследие цивилизационных ценностей, на которых зиждется человечество", - подчеркивается в заявлении пресс-службы Университета.

Между тем сербы по праву гордятся своим вкладом в борьбу с "коричневой чумой". Так, 27 июля на Балканах будут отмечать 80-летие со дня восстания в городе Дрвар, ознаменовавшее начало борьбы народов Боснии и Герцеговины против фашистских оккупантов и их приспешников во Второй мировой войне.

"Российская газета" обратилась за комментарием к ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, который рассказал о том, что "восстание 13 июля 1941 года в Черногории против итальянских оккупантов поднял сербский народ, восстание в Дрваре в Западной Боснии 27 июля 1941 года поднял сербский народ, восстание на территории нынешней Хорватии в местечке Срб организовали сербы". "Разве сегодня можно пренебрегать тем фактом, что до 1943 года около 90 процентов антифашистских сил в Югославии составляли сербы, - констатировал ученый. - В отличие от некоторых своих соседей, которые сегодня кичатся антифашизмом, у сербов не было собственных дивизий СС".

Милан Кулич сделал акцент на том, что, по его мнению, "эти исторические факты не смеет никогда забыть сербский народ, а также все те, кто действительно почитает жертв нацизма и фашизма, все те, кто 9 мая прославляет в качестве даты нового рождения, лучше сказать - воскресения цивилизованной Европы". "Сербский народ должен гордиться своим вкладом в борьбу с величайшим злом, угрожавшим всему человечеству, - резюмировал ректор. - Мы горды тем, что вместе с другими свободолюбивыми народами внесли вклад в слом хребта фашизму и нацизму. Поэтому крайне важно правильно учить наши подрастающие поколения, укреплять их понимание прошлого, важности Победы над фашизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон любому облику исторического ревизионизма, особенно, возрождению идеологии зла".

Аналогичной точки зрения придерживается и проректор по международному сотрудничеству Университета Восточного Сараево Марко Гуталь. Серб выразил озабоченность тем, что мистификация и фальсификация истории на территории бывшей Югославии достигли сегодня почти невероятных масштабов. "Историография стала откровенно политически ангажированной и осознанно направленной на насильственное формирование коллективного сознания целых наций, - предупредил он. - Таким образом, такая параисториография более опасна, чем обычно думают, потому что она направлена на воспитание целых поколений, скованных навязанным, сконструированным историческим сознанием, которое политизировано или фанатически религиозно; преследует цель сформировать представления о прошлом, которые находятся в постоянном противоречии с элементарной истиной, а иногда и со здравым смыслом".