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19.06.2021 11:00
Рубрика: Экономика

С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину

Текст: Алексей Дуэль

Экспортные квоты на древесину хвойных пород отменят с 1 января 2022 хода, такое решение приняло правительство, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с субъектами Дальнего Востока и Сибири в ходе поездки в Забайкальский край.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины

"Как показала практика, квота не была эффективной мерой: компании, которые работали вне квоты, нарастили больше мощностей по глубокой переработке леса", - отметила она.

Экспортную пошлину в размере 10% на лесоматериалы из ценных лиственных и хвойных пород с влажностью более 22% начнут взимать с 1 июля 2021, напомнила Абрамченко. При этом количество пунктов пропуска, через которые такой товар может попасть за границу, будет ограничено.

"Вчера мы были на Забайкальском железнодорожном пункте пропуска, - сообщила вице-премьер. - Это самый большой пункт пропуска по лесу в стране. Через него ежегодно на экспорт в Китай убывает около 30% круглого леса и 45% пиломатериалов с территории Дальнего Востока. Мы ознакомились с порядком контроля за экспортом древесины и взаимодействием двух служб - ФТС и Рослесхоза. Не все еще совершенно, не все подзаконные нормативные правовые акты приняты. Прошу коллег активизировать взаимодействие между ведомствами".

Для малого и среднего бизнеса, занятого исключительно заготовкой леса, Минпромторг запустил программу по созданию и модернизации мощностей по глубокой переработке древесины, добавила Виктория Абрамченко. По ее данным, уже подано 20 заявок на общую сумму господдержки более 1 млрд рублей. Пять из этих заявок поступили от лесопромышленников Забайкальского и Хабаровского краев, добавила вице-премьер.

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