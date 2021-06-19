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19.06.2021 17:36

Си Цзиньпин унаследовал стиль работы отца

Председатель КНР Си Цзиньпин и его отец Си Чжунсюнь - члены Коммунистической партии Китая, имеющие твердые ценности и убеждения. Следуя заветам отца, китайский лидер подчеркивает важность общения с народом, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AFP/Aris MESSINIS Фото: AFP/Aris MESSINIS
Фото: AFP/Aris MESSINIS

В глазах народных масс Си Чжунсюнь всегда делил с ними и горе, и радости. Он был достойным революционером и всю жизнь служил народу. Си Цзиньпин городится своим отцом и всегда брал с него пример.

В унисон с народом

"Лао Бай, сколько Вам лет?"

"66".

"В год какого животного Вы родились?"

"В год Лошади".

"Младше меня на год!"

На протяжении последних десятилетий теплые и искренние беседы между председателем КНР и жителями сельской местности производят на людей неизгладимое впечатление.

Как и его отец, Си Цзиньпин неизменно придерживается принципа "Все ради народа масс, опираться на его силы, черпать опыт и знания и быть в центре чаяний народа, общаясь с ним".

Си Чжунсюнь как-то сказал: "Партийные кадры и народные массы равны - между ними нет разницы, нет ни людей "голубых кровей, вельмож", ни "простолюдинов". Необходимо всю жизнь находиться в самом центре народа, постоянно взаимодействовать с ним".

Си Цзиньпин, унаследовав стиль работы своего отца, отметил: "Любой член партии и кадровые работники имеют лишь ответственность и несут обязанность служить народу, они никак не вправе становиться бюрократами и "местными царьками".

Изучая настроения

В 1978 году 65-летний Си Чжунсюнь был назначен руководителем провинции Гуандун. В июле и августе он совершил инспекции в 21 уезд этой южной провинции. Тогда Си Цзиньпин был студентом университета Цинхуа. Во время летних каникул молодой человек приехал в Гуандун для участия в общественной практике.

Си Чжунсюнь всегда уделял внимание проблемам народа, чтобы твёрдо опираться на силы народных масс и находить верные и наиболее подходящие методы работы в различных сферах. Работая в уезде Чжэндин (провинция Хэбэй), Си Цзиньпин за более чем 1000 дней посетил 25 народных общин и 221 производственную бригаду. Когда он работал в провинции Чжэцзян, на изучение реальных условий жизни наиболее уязвимых слоев общества приходилось около 40% его рабочего времени.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Без реального изучения и исследования положения дел нет права на высказывание собственного мнения и уж тем более нет права на принятие решений".

Трудолюбие и бережливость

Си Чжунсюнь и его супруга Ци Синь строго придерживались в семье принципа бережливости и экономии. "Слава трудолюбию и бережливости, позор транжирству и расточительству", - говорили они. За обеденным столом Си Чжунсюнь научил детей стихотворение "Сочувствуя земледельцу":

В землю посеяв зёрнышки весной,

Тысячи побегов пожнёшь осенью сухой.

Брошенных, пустых нет нигде полей -

Тем в деревне смерть от нужды страшней.

"Необходимо придерживаться бережливости и экономии и не допускать расточительства - это славная традиция КПК. Сейчас у нас значительно улучшились условия жизни, но никак нельзя забывать о духе упорной борьбы! Необходимо строго соблюдать режим экономии", - подчеркивает Си Цзиньпин.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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