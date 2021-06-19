Скончался рижский писатель Слава Сэ

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, широко известный как Слава Сэ, скончался на 53-м году жизни. Как сообщает RenTV, он был госпитализирован в одну из больниц Риги 3 июня с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. 19 июня писателя не стало.

Вячеслав Солдатенко получил образование психолога, позднее занимался маркетингом, потом резко сменил сферу деятельности и в течение 18 лет работал сантехником. При этом вел блог в "Живом журнале", который в 2010 был по предложению АСТ издан в виде книги под названием "Сантехник, его кот, жена и другие подробности".

При начальном тираже в три тысячи экземпляров суммарный тираж книги подобрался к 100 тысячам, и Солдатенко, в числе немногих блогеров, стал профессиональным сочинителем и стендапером.

В его прижизненной библиографии - девять авторских книг, он также выступил соавтором сценария фильма 2012 года "Джентльмены, удачи!".