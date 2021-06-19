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19.06.2021 00:01
Рубрика: Общество

Троицкая родительская суббота: молитва о тех, "которые в аду держатся"

Текст: Мария Городова
19 июня 2021 года, накануне праздника Святой Троицы (20 июня) у православных наступает Троицкая родительская суббота, специальный день, когда поминают не только умерших родных, но и всех усопших, "от начала века, со времен Адама". Именно поэтому к названию родительской субботы добавляют слово "вселенская", так что полное название 19 июня - Троицкая вселенская родительская суббота. Отличительная особенность Троицкой вселенской родительской субботы в том, что в этот день в храмах общецерковной молитвой поминают и тех, кто не успел перед смертью покаяться, не получил христианского погребения: павших в сражениях, пропавших без вести, безвременно погибших - в горах, огне, водной пучине, во время стихийных бедствий и катастроф. "РГ" кратко сформулировала все, что нужно знать про Троицкую родительскую субботу, как ее правильно провести, что нужно сделать в этот день, а что делать нельзя.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

1. Почему накануне праздника Троицы происходит особое поминание усопших за всю историю человечества?
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Дело в том, что на Троицу, или, как торжественно говорят в Церкви, в День Святой Троицы мы отмечаем событие сошествия Святого Духа на апостолов. На Троицу мы не просто вспоминаем о Святом Духе, мы все время говорим о Его животворящей силе. О том, что Святой Дух по Своей Божественной природе не имеет ни границ, ни препятствий. Поэтому, чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых, что у Бога все живы, накануне праздника Троицы и установили особую вселенскую родительскую субботу, названную Троицкая. Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже о "иже во аде держимых", то есть о тех, "которые в аду держатся".

2. Зачем молиться об усопших?

Душа человеческая сотворена бессмертной, она не умирает вместе со своим телом и после разлучения с ним, то есть после физической смерти, предстает перед Богом на частный суд. Пройдя этот частный суд, до всеобщего воскресения и Страшного суда душа пребывает в ожидании своей вечной участи. Где именно пребывает? Нам знать не дано. "В доме Отца Моего обителей много", - говорит Своим ученикам Иисус Христос. Но раз душа бессмертна, раз она "пребывает", пусть даже и неизвестно где, значит, она не только находится в зоне доступа наших молитв, но и нуждается в них.

"Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред Правосудием Божиим, - объяснял один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви, духовный отец трех русских патриархов архимандрит Кирилл (Павлов). - И мы в то же время знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире".

Двухтысячелетний опыт Церкви свидетельствует: загробная участь человека до Страшного суда не предрешена окончательно, и молитва живых, молитва, исполненная горячей и искренней любовью, способна эту участь изменить.

3. Что мы просим для умерших?

Фото: Андрей Рублев / wikipedia.org
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"Никто не поленится помянуть своих родителей; - писал святитель Феофан Затворник, - но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью - тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвой. Но как в естественном порядке, при беременности мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня".

Лейтмотивом молитв об усопших на Троицкую родительскую субботу становится прошение о прощение грехов. Это мы, живые, можем и покаяться, и попросить прощение, и исправить содеянное. Мертвые уже не могут. Поэтому мы просим у Бога милости к ним: "Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим", - повторяется в молитвах богослужения в этот день

4. Как правильно провести Троицкую родительскую субботу?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии. Помолиться не только за близких, но и за все умерших православных христианах "от века усопших", и уже после этого поехать на кладбище, где можно совершить уже частную молитву об усопшем - панихиду. Перед Божественной литургией в храме стоит написать записки о поминовении своих родных усопших во время литургии.

Естественно, делать это все нужно с соблюдением социальной дистанции, вспоминая на Троицкую родительскую субботу не только усопших, но и заботясь о здравии живых. И уж, конечно, приходить в храм с признаками "простуды" или "легкого недомогания" категорически нельзя. В интернете можно найти трансляции богослужений и помолиться, находясь по ту сторону экрана. А в молитвословах есть не только молитвы об усопших, но и изложение богослужений Троицкой родительской субботы.

Фото: wikipedia.org
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Кроме сорокоуста, панихиды, домашних молитв об усопших, еще одним средством их поминовения является милостыня. Под милостыней надо понимать не только подаяние нищим в память об умершем, но и шире - всякое благодеяние, доброе дело. Святитель Иоанн Златоуст учил: "Роскошное погребение не есть любовь к умершему, но тщеславие. Если хочешь соболезновать об умершем, покажу тебе иной способ погребения, достойный его и его прославляющий: это милостыня".

Святые свидетельствуют: добрые дела, творимые в память о наших родных, тоже облегчают их посмертную участь. Если, к примеру, близкий погиб от алкоголизма, помоги больному, мучимому этой пагубной страстью, сделай все, чтобы он не повторил путь твоего родного. Не смог спасти близкого, спаси дальнего, и твой поступок, совершенный в память об умершем, облегчит и его посмертные мучения.

Если вдуматься, в самом факте существования дней общецерковной молитвы, дней вселенских родительских суббот, есть удивительная надежда и для нас всех. Память человеческая вещь ненадежная, а Церковь Христова стояла и стоять будет. И если мы молимся за усопших, о которых ничего и не знали, то это залог того, что и о нас помолятся наши внуки и правнуки, испрашивая у Господа для нас милость и прощение наших грехов.

Завтра, 20 июня, большой праздник - Троица.

Общество Религия Православный календарь с Марией Городовой

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