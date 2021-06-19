Ученые нашли останки гигантского носорога

Ученые открыли новый вид гигантского носорога, который был выше жирафа. Останки животного были найдены в северо-западном Китае.

Носорог, предположительно, жил 26,5 миллиона лет назад и был одним из крупнейших млекопитающих, когда-либо бродивших по планете. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Biology, носорог, получивший название Paraceratherium linxiaense, весил 21 тонну - эквивалент четырех больших африканских слонов и мог достигать в высоту семи метров, чтобы питаться листьями на верхушках деревьев.

По оценке ученых Китайской академии наук, находка свидетельствует о распространении этого давно вымершего млекопитающего на азиатском континенте, проливая больше света на эволюционное происхождение современных носорогов. Анализ останков атласной кости и оси кости, второго позвонка, спускающегося от вершины позвоночника, показал, что у носорога была длинная и гибкая шея, как у жирафа.

В ходе генетического анализа образцов ученые также нашли доказательства того, что Paraceratherium linxiaense был связан с другим видом гигантских носорогов из западного Пакистана, что указывает на то, что этот род был широко распространен в Азии, в том числе на Индийском субконтиненте. Исследователи полагают, что в доисторический период гигантский носорог мог свободно перемещаться с Монгольского плато в Южную Азию вдоль восточного побережья океана Тетис - доисторического моря, которое теперь стало частью горных хребтов, простирающихся от северной Турции до северного Ирана, Афганистана, Тибета и Индокитая из-за движения тектонических плит, уточняет Independent.