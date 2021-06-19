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19.06.2021 12:01
Рубрика: В мире

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века

Текст: Максим Макарычев

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века. Полиция сообщила, что 64-летний мужчина "нашел картины, сделанные маслом" в урне на остановке недалеко от города Оренбах в центральной части страны. Позже он сдал их в отдел полиции в западном городе Кельн.

Фото: gettyimages
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По оценкам искусствоведов, две картины в рамах являются оригиналами. Одна из них - автопортрет улыбающегося итальянского художника Пьетро Беллоти, датируемый 1665 годом. Другой - портрет мальчика работы голландского художника XVII века Самуэля ван Хогстратена, дата его создания неизвестна, уточняет Associated Press.

Неизвестно, насколько ценны картины, однако ранее на аукционах картины Беллотти продавались за более чем за 200 тысяч долларов, в то время как работы ван Хугстратена продавались не менее 400 тысяч долларов.

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