German police are appealing for information about the possible owners of two 17th-century paintings discovered in a highway rest stop dumpster.https://t.co/HDAtUpdsr5 pic.twitter.com/bo27YnDRSX — Fiona Bateman (@feebateman) June 19, 2021

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века. Полиция сообщила, что 64-летний мужчина "нашел картины, сделанные маслом" в урне на остановке недалеко от города Оренбах в центральной части страны. Позже он сдал их в отдел полиции в западном городе Кельн.

По оценкам искусствоведов, две картины в рамах являются оригиналами. Одна из них - автопортрет улыбающегося итальянского художника Пьетро Беллоти, датируемый 1665 годом. Другой - портрет мальчика работы голландского художника XVII века Самуэля ван Хогстратена, дата его создания неизвестна, уточняет Associated Press.

Неизвестно, насколько ценны картины, однако ранее на аукционах картины Беллотти продавались за более чем за 200 тысяч долларов, в то время как работы ван Хугстратена продавались не менее 400 тысяч долларов.