В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации

Новости

Драпкина рассказала, как может проходить ревакцинация от коронавируса 19.06.2021
Исаев: Предвыборную программу ЕР обсудит с избирателями 19.06.2021
Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году 19.06.2021
Водолазы повторно исследуют затонувший паром "Эстония" 19.06.2021
В Минздраве рассказали, как будут обследовать переболевших COVID-19 19.06.2021
Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19 19.06.2021
Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры 19.06.2021
На горящем складе в Лужниках оказалось 15 тонн взрывчатых веществ 19.06.2021
В Москве введен "оранжевый" уровень опасности 19.06.2021
В Петербурге обновлен 116-летний температурный рекорд 19.06.2021
Мишустин дополнил список стран, жители которых вправе прилетать в Россию 19.06.2021
Минтруд не исключил введение декретных выплат для бабушек и дедушек 19.06.2021
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 19.06.2021
Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму 19.06.2021
Глава Кузбасса: Врачи сделают невозможное для пострадавших в авиакатастрофе 19.06.2021
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения 19.06.2021
В центре Москвы произошла серия взрывов 19.06.2021
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 19.06.2021
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 19.06.2021
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 19.06.2021
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 19.06.2021
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 19.06.2021
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 19.06.2021
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 19.06.2021
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 19.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 22:55
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Непривитого работника могут отстранить от работы за отказ от обязательной вакцинации, если она установлена в регионе постановлением главного санитарного врача. Об этом 19 июня сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Минтруде рассказали, можно ли уволить за отказ от вакцинации

Он пояснил, что решение о проведении профилактических прививок принимается по эпидемическим показаниям в конкретном регионе.

"Для работников, которые указаны в документе, вакцинация становится обязательной. Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы", - сказал министр.

Отстранение действует в течение того периода, на который вводится обязательная вакцинация.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Трудовое законодательство Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени