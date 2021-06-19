В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации

Непривитого работника могут отстранить от работы за отказ от обязательной вакцинации, если она установлена в регионе постановлением главного санитарного врача. Об этом 19 июня сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он пояснил, что решение о проведении профилактических прививок принимается по эпидемическим показаниям в конкретном регионе.

"Для работников, которые указаны в документе, вакцинация становится обязательной. Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы", - сказал министр.

Отстранение действует в течение того периода, на который вводится обязательная вакцинация.