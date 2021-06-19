Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор выпустил памятку, что надо делать в случае, если у кого-то в семье появились признаки сильной простуды. С учетом нынешней эпидситуации, нужно действовать в расчете на то, что это, возможно, коронавирус. Поэтому, если коротко - нужно принять меры предосторожности, чтобы предупредить заражение людей, живущих вместе с заболевшим.

Вот перечень рекомендаций, опубликованных Роспотребнадзором:

1. Вызовите врача.

2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного.

3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

6. Выделите больному отдельную посуду для еды и питья. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.

8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже двух раз в день.