В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса

К регистрации в Росздравнадзоре готовится новая тест-система, которая способна быстро выявлять разные штаммы коронавируса. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

В ведомстве уточнили, что набор реагентов будет зарегистрирован ориентировочно в июле. С помощью него можно будет определить британский вирус (альфа-, B1.1.7), южноафриканский (бета-, B.1.351), бразильский (гамма-,P.1), индийский (дельта-, B.1.617.2, каппа- B.1.617.1 и тета-P.3).

Руководитель медико-биологического агентства Вероника Скворцова пояснила, что с марта 2021 года появилось много новых мутаций коронавируса, в том числе на территории нашей страны. Они отличаются повышенной способностью передаваться от человека к человеку, а также некоторыми симптомами. В ряде случаев, на них не действуют антитела, которые образовались у переболевших или привитых граждан.

"Эти обстоятельства потребовали разработки методов быстрого распознавания новых линий коронавируса", - сказала Скворцова.

Она также сообщила, что всего за неделю в июне в Москве стал доминирующим индийский вариант коронавируса, притом, что первый случай инфицирования им был выявлен в апреле. Также на территории страны представлены несколько штаммов британского вируса, а в 2% случаев встречается южноафриканский. Но особого внимания заслуживает российский геновариант, который обнаружен в Санкт-Петербурге - тип АТ-1.