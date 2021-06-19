Новости

В центре Москвы произошла серия взрывов 17:58
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 17:45
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 17:32
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 17:14
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 17:01
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 16:51
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 16:50
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 16:39
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 16:39
Рубрика: Общество

В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

К регистрации в Росздравнадзоре готовится новая тест-система, которая способна быстро выявлять разные штаммы коронавируса. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

В ведомстве уточнили, что набор реагентов будет зарегистрирован ориентировочно в июле. С помощью него можно будет определить британский вирус (альфа-, B1.1.7), южноафриканский (бета-, B.1.351), бразильский (гамма-,P.1), индийский (дельта-, B.1.617.2, каппа- B.1.617.1 и тета-P.3).

Руководитель медико-биологического агентства Вероника Скворцова пояснила, что с марта 2021 года появилось много новых мутаций коронавируса, в том числе на территории нашей страны. Они отличаются повышенной способностью передаваться от человека к человеку, а также некоторыми симптомами. В ряде случаев, на них не действуют антитела, которые образовались у переболевших или привитых граждан.

"Эти обстоятельства потребовали разработки методов быстрого распознавания новых линий коронавируса", - сказала Скворцова.

Она также сообщила, что всего за неделю в июне в Москве стал доминирующим индийский вариант коронавируса, притом, что первый случай инфицирования им был выявлен в апреле. Также на территории страны представлены несколько штаммов британского вируса, а в 2% случаев встречается южноафриканский. Но особого внимания заслуживает российский геновариант, который обнаружен в Санкт-Петербурге - тип АТ-1.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода