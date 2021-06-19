В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже

В Шанхае сегодня состоялось официальное открытие J Hotel Shanghai Tower - самого высокого на данный момент отеля в мире. Новая люксовая гостиница расположена в небоскребе Shanhai Tower высотой в 632 метра. Здание уступает в высоте только дубайскому Burj Khalifa (828 метров).

Лобби новой гостиницы находится на 101-м этаже небоскреба на высоте 474 метров. Гостевые комнаты размещаются между 86-м и 98-м этажами, а бассейн расположили на 84-м этаже на высоте более 393 метров. В общей сложности номерной фонд насчитывает 165 комнат, включая 34 люксовых, передает ТАСС.

При отеле есть ресторан - он располагается на последнем 120-м этаже или на высоте 556,7 метра. Из него открывается вид на финансовый центр Луцзяцзуй, набережную реки Хуанпу и панораму всего мегаполиса. Ресторан претендует на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий.

Строительство небоскреба Shanhai Tower обошлось в 15 млрд юаней ($2,3 млрд) и было завершено в 2015 году. Внутри башни, помимо отеля, расположены также офисные помещения, магазины, заведения общепита и самая высокая в Шанхае и во всем Китае смотровая площадка на 118-м этаже.