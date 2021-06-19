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19.06.2021 22:30
Рубрика: В мире

Водолазы повторно исследуют затонувший паром "Эстония"

Текст: Александр Саможнев

Следователи хотят повторно исследовать место крушения парома "Эстония", затонувшего в 1994 году. Новые погружения водолазов будут осуществлены в июле, чтобы лучше определить размер ущерба. Позже проведут более сложные фотографические исследования с помощью 3D-технологий, сообщает шведская телекомпания SVT.

Фото: Leif Jørgensen/wikipedia.org
Швеция до сих пор скрывает документы по расследованию гибели парома "Эстония"

Согласно официальному отчету от 1997 года, причиной затопления являются отвалившиеся носовые ворота (визоры) и сильный шторм. До сих пор существуют различные предположения о причине аварии. Выжившие и родственники погибших призывают к возобновлению расследования.

В прошлом году открытие документалистов телеканале Discovery вызвало настоящий фурор. С помощью водолазного робота они обнаружили пробоину в корпусе судна длиной около четырех метров и шириной примерно 1,2 метра. В официальном отчете расследования, которое было окончательно прекращено в 2009 году, нет упоминания о повреждении.

Чтобы иметь возможность оценить образование отверстия, необходимо, среди прочего, проанализировать конструкцию корпуса корабля. Однако позже создателям фильма пришлось предстать перед судом, поскольку их обвинили в умышленном нарушении места упокоения, которым судно стало после роковой гибели.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года с 989 людьми на борту у южного побережья Финляндии, когда направлялся из Таллина в Стокгольм. Погибли 852 человека. Затопление считается самой страшной судоходной катастрофой в Европе после Второй мировой войны.

В мире Европа Эстония

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