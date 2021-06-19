Новости

Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 15:35
Рубрика: Общество

ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения 19 июня подтвердила, что новую вспышку лихорадки Эбола в Гвинее удалось победить.

"Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана ​​завершенной", - приводит цитату ВОЗ РИА Новости​​​. В нем также отмечается, что остановить эпидемию в очередной раз помогла вакцинации населения, которая началась 28 февраля.

Фото: iStock
Минздрав планирует обязать вакцинироваться от лихорадки Эбола

Накануне предстоящее заявление ВОЗ проанонсировал гвинейский министр здравоохранения Реми Ламах. Он подчеркнул, что об окончании эпидемии будет объявлено 19 июня, если не появятся новые случаи заболевания.

Сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Гвинею, подчеркнув, что остановить распространение и победить Эболу ей удалось всего за четыре месяца, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, для этого заболевания характерна высокая смертность. Ее средний коэффициент составляет 50%, во время вспышек показатели летальности достигали и 90%. В 2015 году эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию

Тогда же российские ученые предложили первую вакцину от Эболы - "Гамэвак-комби". Ее разработали в центре им. Гамалеи. В качестве основы был взят генетический материал безопасного для человека аденовируса, платформа в дальнейшем будет использована для создания первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

Общество Здоровье В мире Африка Гвинея Эпидемия лихорадки Эбола

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода