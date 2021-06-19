ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее

Всемирная организация здравоохранения 19 июня подтвердила, что новую вспышку лихорадки Эбола в Гвинее удалось победить.

"Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана ​​завершенной", - приводит цитату ВОЗ РИА Новости​​​. В нем также отмечается, что остановить эпидемию в очередной раз помогла вакцинации населения, которая началась 28 февраля.

Накануне предстоящее заявление ВОЗ проанонсировал гвинейский министр здравоохранения Реми Ламах. Он подчеркнул, что об окончании эпидемии будет объявлено 19 июня, если не появятся новые случаи заболевания.

Сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил Гвинею, подчеркнув, что остановить распространение и победить Эболу ей удалось всего за четыре месяца, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, для этого заболевания характерна высокая смертность. Ее средний коэффициент составляет 50%, во время вспышек показатели летальности достигали и 90%. В 2015 году эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию

Тогда же российские ученые предложили первую вакцину от Эболы - "Гамэвак-комби". Ее разработали в центре им. Гамалеи. В качестве основы был взят генетический материал безопасного для человека аденовируса, платформа в дальнейшем будет использована для создания первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".