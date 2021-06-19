Врач предупредил об опасной ошибке в зарубежном отдыхе

Некоторые блюда, которые предлагают в ресторанах за границей, могут таить в себе опасность для здоровья. Врач Андрей Тяжельников рассказал о том, как не превратить свой отдых за рубежом в испытание.

Каждая страна славится своей кухней, поэтому путешественники стремятся не только осмотреть достопримечательности, но и попробовать самые разнообразные угощения. Однако гастрономический туризм может принести сюрпризы со здоровьем, если не соблюдать осторожность. Особенно это касается тех, кто страдает аллергией.

Андрей Тяжельников советует поинтересоваться, из чего приготовлено новое для вас блюдо. Как информирует РИА Новости, в составе могут оказаться ингредиенты, провоцирующие аллергию или непереносимость.

Стоит обратить внимание и на само заведение, где вы собираетесь принимать пищу. Ресторан или кафе не должны вызывать сомнений в том, что в них соблюдаются санитарные нормы.