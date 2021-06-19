Взрывы в Лужниках прекратились, пожар локализован

Серия взрывов в районе Лужников в Москве, наконец, прекратилась. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание уже удалось локализовать.

Прекратить распространение пламени удалось в 19.15, спустя примерно два часа после первых взрывов. К этому моменту площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Тушение продолжают пожарный катер, три вертолета, задействовано 135 спасателей.

Напомним, что пожар произошел на Лужнецкой набережной: загорелся склад с пиротехническими изделиями. Сведений о пострадавших не поступало.