WSJ: США выведут часть вооружений из ряда ближневосточных стран

США резко сокращают силы и вооружения в ряде ближневосточных стран. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их данным, сокращение техники началось после состоявшегося второго июня телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. США передислоцируют восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны THAAD из Саудовской Аравии, а также сокращено число истребителей.

"То, что вы видите, является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", - цитирует РИА Новости заявление высокопоставленного чиновника минобороны США. По его словам, из региона вернется лишь часть развернутой там техники, из Ирака и Сирии американские силы не уходят. "У нас все еще есть базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие", - сказал чиновник.

По данным источников, одна из причин отзыва техники - возвращение к более традиционному уровню присутствия США. Прошлая администрация стягивала на Ближний Восток технику для давления на Иран.