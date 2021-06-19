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19.06.2021 11:13
Рубрика: Власть

Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму

Текст: Александр Саможнев
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Мазохистами назвала киевские власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение провести международный саммит "Крымской платформы".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Мазохисты", - написала Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее - просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет".

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Работа мероприятия должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в рамках межпарламентского сотрудничества, а также в формате экспертной сети.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины

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