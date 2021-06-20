Хотелось, чтобы схлынула истерика. А уж потом высказаться. Именно потому, что слишком много истерики и слишком мало сути. Можно считать эту тему мелкой для серьезной газеты, но я так не считаю. На мой взгляд, тема - очень важная, и если утишить эмоции, то спокойный разбор дает возможность многое понять про нашу сегодняшнюю жизнь, а значит, и про жизнь вообще.

Вы прочитали первый абзац и поняли, про что я? Разумеется. Да-да, я именно про это.

Ольга Бузова и МХАТ. Дело дошло до того, что один известный писатель и пока еще малоизвестный политик сравнивает Бузову с рок-певцами и даже с Александром Вертинским. Сравнение довольно нелепое, в первую очередь потому, что Ольга Бузова - не певица.

И тут возникает серьезный вопрос: а кто она такая? Обладает ли какими-то талантами? Ответ: да, безусловно. Она умеет оседлать наше время, умеет использовать его плюсы и минусы для собственного продвижения. Во все времена есть люди, которые что-либо создают (от театров до домов, от книг до научных открытий), и те, кто пользуется временем для самовыдвижения.

Критерии этого самовыдвижения разные в разные эпохи. Я бы сравнил Бузову, например, с писателями-конъюнктурщиками советского времени. Сегодня главное - стать известным и зарабатывать на этом деньги. Тогда всевозможные привилегии: новая квартира, премии, поездка за рубеж. Были писатели, которые творили, и сегодня мы читаем именно их книги, хотя в советские годы у них, как правило, не было ни званий, ни других благ. Но жили и те, кто, понимая законы советского времени, творили собственное благополучие.

Бузова - человек, творящий лайки. То есть интерес к самой себе. И в этом деле она, без сомнения, чемпион. И, как всякий чемпион, вызывает зависть, поскольку еще и совершенно непонятно, как именно она это делает. Нам придется признать, что творить себя, ничего при этом не создавая, - такой же талант, как любой другой. Кто-то им обладает, а кто-то - нет. У нас есть люди, которые делают что-то лучше других, и этим знамениты. А есть те, кто известен только тем, что известен.

Есть люди, которые делают что-то лучше других, и этим знамениты. А есть те, кто известен только тем, что известен

Это данность, которая существовала всегда. Если продолжать аналогию, многих "известных советских писателей" мало кто читал, однако их знали, несмотря на то, что интернет в то время не изобрели.

Бузову ругать вообще не за что: ее пригласили во МХАТ, она согласилась. И, конечно, сумела раскрутить эту историю по максимуму.

Вторая проблема формулируется особенно истерично: "Какое имел право МХАТ пригласить… неизвестно кого… на свою сцену… ля-ля-ля…"

Многих "известных советских писателей" мало кто читал, однако их знали, несмотря на то, что интернет в то время не изобрели

Действительно, трудно представить, чтобы Бузову пригласил Марк Захаров или Петр Фоменко, Виктор Рыжаков или Сергей Женовач. Но тут надо понимать вот что. Есть театры с определенной эстетикой, а есть те, которые похожи на дорогой ресторан, в котором подается еда на любой вкус. Мы привыкли к первому варианту. Но может быть и второй. "Кушать продано, - как говорится. - Покупайте ту еду, которая по вкусу вам".

Нынешний МХАТ имени Горького готовит спектакли разные и на разный вкус. Театром руководит мощный современный менеджер Эдуард Бояков, который разными - повторю: разными - способами за очень короткий период сделал так, что его театр полон, и о нем говорят.

Приход Бузовой во МХАТ имени Горького никак сущностно не повлияет ни на сам театр, ни на театральное дело вообще. Это яркий эпизод. Эпизод, который будут вспоминать и поминать, но который никак на развитие театра не повлияет. Вот такое блюдо. Нравится - кушайте, не нравится - не надо. Во МХАТе есть выбор.

По поводу святости МХАТа… Я не понимаю, честно, чем приглашение Бузовой хуже, чем, скажем, спектакль "Сталевары"?

Имеет ли право сегодня театр ставить спектакль про Сталина?

С моей точки зрения, чем меньше сегодня говорят о Сталине - тем лучше, чем меньше поминают этого тирана и убийцу - тем правильней. Но, с другой стороны, вспомним, что Сталина в кино и театре играли великие актеры: Гафт, Петренко, Юрский, Збруев… Значит, им было интересно познавать этого, с позволения сказать, человека? И, значит, что бы мы ни говорили, личность Сталина всегда будет вызывать интерес и искусство всегда будет к нему возвращаться. Другой вопрос, как это сделано? Но я не видел спектакль и тут ничего сказать не могу.

И последнее.

Я понимаю, что люди, которые ерничают над Бузовой, ругают Боякова часто делают это совершенно искренне, переживая за МХАТ и за театральное искусство. Замечу еще раз: приход Бузовой на сцену МХАТа может повлиять только на отношение к этому театру разных групп зрителей. И не более того.

Однако среди тех, кто со всей силой истерики говорит об этой ситуации, увы, немало и тех, кто хочет просто возвыситься, обсуждая Бузову и МХАТ. Кто хочет показать свою преданность некоему высокому искусству. Это столь же естественно, сколь и печально.

Нам придется смириться с тем, что театр сегодня может быть более разным и разнообразным, чем мы привыкли. И руководители театров будут использовать разные приемы, чтобы зазвать к себе зрителя. Иногда - художественные. Иногда - не очень.

Это нормально. По-другому просто не может быть. И то, что у нас есть выбор - это хорошо, а не плохо.

На самом деле негативные процессы, которые происходят сегодня в театре, - скажем, диктат режиссерского театра - творятся вовсе не во МХАТе.

Но это - другая история. И другая тема. Куда менее популярная.